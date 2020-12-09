Evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

09.12.2020 15:53

İstanbul'da 10 ayrı evden 150 bin lira nakit para ve 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da 10 ayrı evden 150 bin lira nakit para ve 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Bakırköy ve Kartal'da 10 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli E.G (18), H.Ç. (33) ve M.Ç'yi (33) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ç'nin 43 hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunduğu, 14 suçtan aranmasının olduğu, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin 10 ayrı evden 150 bin lira nakit para ve 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir evde açamadıkları çelik kasayı yanlarında valizle götürdükleri anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve H.Ç tutuklanırken M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık, İstanbul, Kartal, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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