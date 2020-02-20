Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili aralarında kadınların ve bir çocuğun bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Mersin'de evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili aralarında kadınların ve bir çocuğun bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda ikametten hırsızlık olayına karışan kadın grupların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 3 kadın ile bu kadınlara yardım ettiği belirlenen, aralarında çocuğun da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 3 altın yüzük ile 1 küpenin yanı sıra kapıları açmakta ve kendilerini gizlemekte kullandıkları değerlendirilen 2 tornavida, 1 plastik aparat, eldiven ve çorap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:57 Kaynak: AA
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