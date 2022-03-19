Evlerden hırsızlık yapan kadınlara "Şen" operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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Evlerden hırsızlık yapan kadınlara "Şen" operasyonu: 24 gözaltı

19.03.2022 12:51
Evlerden hırsızlık yapan kadınlara "Şen" operasyonu: 24 gözaltı

Aile süsü vererek gruplar halinde evden hırsızlık olaylarına karışan ve çok sayıda suç kaydı olan şahıslara "Şen" operasyonu düzenlendi.

Aile süsü vererek gruplar halinde evden hırsızlık olaylarına karışan ve çok sayıda suç kaydı olan şahıslara "Şen" operasyonu düzenlendi. Ankara ve çevre illerde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 22'si kadın olmak üzere 24 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kendilerine aile süsü vererek gruplar halinde evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen suç şebekesine "Şen" operasyonu düzenlendi. Ankara ve çevre illerde suça karıştığı, üç ay süren teknik takip çalışmaları ve 1071 saat güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda 22'si kadın olmak üzere 24 şahıs, 150 polisin katılımı ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, şahısların evlerine yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullandıkları malzemeler ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların başta evden hırsızlık suçu olmak üzere 389 suç kaydının olduğu ortaya çıktığı öğrenildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerden hırsızlık yapan kadınlara 'Şen' operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlerden hırsızlık yapan kadınlara "Şen" operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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