Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamera kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika

Zanlıların koridorda gezinmesi

Zanlıların güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi

Zanlılardan birinin yangın merdiveninden yukarı çıkması

Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.