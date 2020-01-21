Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamera kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika

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Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamera kayıtlarıyla yakalandı
7 saat önce
Zanlıların koridorda gezinmesi Zanlıların güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi Zanlılardan birinin yangın merdiveninden yukarı çıkması Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan...
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:23 Kaynak: AA
Zanlıların koridorda gezinmesi
Zanlıların güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi
Zanlılardan birinin yangın merdiveninden yukarı çıkması
Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
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