Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamera kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamera kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamera kayıtlarıyla yakalandı

7 saat önce

Zanlıların koridorda gezinmesi Zanlıların güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi Zanlılardan birinin yangın merdiveninden yukarı çıkması Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan...

Zanlıların koridorda gezinmesi

Zanlıların güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi

Zanlılardan birinin yangın merdiveninden yukarı çıkması

Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamera kayıtlarıyla yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:23 Kaynak: AA
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