Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın şüpheli yakalandı.
İstanbul
'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlere geliş ve gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Beşiktaş, Bakırköy ve Başakşehir'de 3 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis, yaptığı kamera incelemelerinde şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık şüphelilerin boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak, cep telefonu ve ziynet eşyası çalarak kaçtıklarını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 12 Eylül Cumartesi günü Göksu K.(20)'yi gözaltına aldı. Kadın hırsızın 18 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Göksu K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan 2 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmana geliş ve gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
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