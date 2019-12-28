Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 2 kadın hırsızlık yapmak için apartman çevrelerinde dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 2 kadın hırsızlık yapmak için apartman çevrelerinde dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri apartman aralarında şüpheli bir şekilde dolaşan 2 kadını fark etti. 2 kadın polis ekipleri tarafından durdururken, üzerlerinde hırsızlık yapma amaçlı kullanılan plastik aparat ile eldiven seklinde kullanılan çorapları bir ağacın altına attı. Ekipler, kadını yakalayarak gözaltına alırken, daha önce de başka illerde evden hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen K.K. ve S.Y. isimli kadınların evden hırsızlık suçlarından suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.


Kahramanmaraş'ta polisin dikkati sayesinde yakalanan iki kadın, geçmiş tarihte meydana gelen 3 ayrı ikametten ziynet eşyası ve değerli malzeme hırsızlığı çalınması olaylarından şüpheli olarak işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
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