Evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy ve Üsküdar'dan 2 evden 40 bin lira değerinde tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 yüzük, 2 kolye ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 22 Nisan'da Kadıköy'de şüpheli E.A. (18) ve B.E'yi (25) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 tornavida, kurbağacık diye tabir edilen anahtar, eldiven ve cep telefonu ele geçirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin apartmanlara girdikleri ve çaldıkları eşyalarla birlikte çıktıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.