Evlerden hırsızlık zanlıları yakalandı
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Sinop'ta evlere girerek hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:47 Kaynak: İHA
'ta evlere girerek hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos Cumartesi günü Sinop'un Boyabat
ilçesi Kumluk Mahallesi'nde evlerin kapılarını zorlamak suretiyle açarak ve evlerde parasal değeri bulunan eşyaları çalarak kayıplara karışan kişiler Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince sürülen izin ardından yakalandı. 1 günde 3 ayrı eve girerek para ve parasal değeri olan eşyaları çalarak kayıplara karışın 2 şahıs polis ekiplerince il dışında tespit edilen adreslerinde yakalanarak Boyabat Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Yakalanan zanlılardan Gökhan G.(46) tutuklanırken, Necla G.(40) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİNOP
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