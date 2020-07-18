Evlerden para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Evlerden para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesine Çorum'dan gelerek evlerden para ve ziynet eşyası çalan 3 zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine Çorum'dan gelerek evlerden para ve ziynet eşyası çalan 3 zanlı, kıskıvrak yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan gelen 3 zanlı, Merzifon'da değişik zamanlarda birçok eve kapı dilini düşürmek suretiyle girerek para ve ziynet eşyası çaldı. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir operasyon başlatarak güvenlik kameralarından tespit ettiği T.D (21), S.Z (21) ve S.D'yi (41) 16 Temmuz Perşembe günü kıskıvrak yakaladı.


Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan T.D, S.Z ve S.D sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak Amasya Cezaevine gönderildi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerden para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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