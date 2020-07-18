Evlerden para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Evlerden para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesine Çorum'dan gelerek evlerden para ve ziynet eşyası çalan 3 zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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