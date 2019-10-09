Son Dakika Haberleri: Evlerden salça ve zeytinyağı çaldığı iddiası
Son Dakika Güncel Evlerden salça ve zeytinyağı çaldığı iddiası

Evlerden salça ve zeytinyağı çaldığı iddiası

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, evlerden 35 kilogram salça ve bir miktar zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Evlerden salça ve zeytinyağı çaldığı iddiası, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, evlerden 35 kilogram salça ve bir miktar zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen iki evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmada, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç'yi operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde her iki hırsızlık olayını da kendisinin yaptığını kabul ettiği ve çaldıklarını sattığını söylediği belirtildi.

Çalınan 3 kova içerisinde toplam 35 kilogram salça, 4 plastik bidon ve 1 teneke kap içerisindeki zeytinyağı bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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