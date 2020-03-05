Evlerden televizyon çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerden televizyon çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evlerden televizyon çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da evlerden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da evlerden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen Ömer Y. (17), Kenan Ç. (19) ve İsa Y. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ereğli Kapa Mahallesi'nde zanlılarca bir evden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki zanlının, dairelerin ziline basarak evleri kontrol etmeleri, bir daireye balkondan girmeleri ve televizyonu çalarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Evlerden televizyon çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:49 Kaynak: AA
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