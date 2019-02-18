Evlere Dadanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
, Kapaklı
ve Saray
ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri ilçede ev hırsızlıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık zanlıları olarak belirlenen A.G ve B.N'nin, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: AA
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi