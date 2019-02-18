Son Dakika Haberleri: Evlere Dadanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Evlere Dadanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Evlere Dadanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede ev hırsızlıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlıları olarak belirlenen A.G ve B.N'nin, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Saray, Çerkezköy, Kapaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:51:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlere Dadanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]