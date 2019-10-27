Son Dakika Haberleri: Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada

Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada

57 dakika önce

- Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yapan kızlar yakalandıİSTANBUL - Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yapan kızlar çetesi yakalandı.

- Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada

Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yapan kızlar yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yapan kızlar çetesi yakalandı. Kızların binalara giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen kızlar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 7 ve 20 Ekim arasında Küçükçekmece'de 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahısları tespit etti. Sedef Ç. ve Ş.U isimli yaşı küçük şahıslar 21 Ekim günü Kanarya Mahallesi'de yakalandı. Kızların, sorgusunda Sedef Ç'nin 5 evden hırsılık, 1 adet mala zarar verme suçlarından, Ş.Ü isimli küçük şahsın ise 10 adet evden hırsızlık, 4 adet mala zarar verme, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Kızlar çetesi kamerada

22 Ekim günü adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızların evlere giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


El Salvador Devlet Başkanı'nın 'cinayetsiz gün' sevinci: Tanrı'ya şükür
Metal sektörüyle ilgili bölümü seçen öğrencilere yılda 2 bin 900 lira burs verilecek 28 Ekim'de yeniay Akrep burcunda! İşte yeniayın burçlara etkisi 28 Ekim- 3 Kasım haftalık burç yorumları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 14:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlere dadanan kızlar çetesi kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]