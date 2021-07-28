Üye Girişi
Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı - Son Dakika

Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı

28.07.2021 10:29
Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 eve giren kadın hırsızlar 15 bin TL'lik altın ve para ile birlikte parfümleri dahi çaldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 eve giren kadın hırsızlar 15 bin TL'lik altın ve para ile birlikte parfümleri dahi çaldı. Hırsızların bir eve girmeye çalıştıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, kadınların kredi kartı kullanarak kapıyı açmaya çalışmaları ve sanki kendi evlerine girer gibi rahat tavırlar sergilemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir siteye giren 2 kadın girdikleri 3 evden toplamda yaklaşık 15 bin TL'lik para ve ziynet eşyası çaldı. Evlerine hırsız giren mağdurların şikayetçi olması üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahsın hırsızlık girişiminde bulundukları ancak kilitli olduğu için açamadıkları kapıdan geri döndükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kadın apartmandan içeri girerek önce dairelerin zillerine basarak evden birinin olup olmadığını kontrol ediyor. Kapı açılmayınca bu defa kadınlar ellerinde ki kredi karı ile kapıla kilitlerini açmaya çalışıyor. Ancak kapılar anahtar ile kilitlenmişse açamadan geri gidiyorlar. Kadınların kameralarını görünce tanınmamak için ağız maskeleri ile birlikte gözlüklerini takmaları ise dikkatlerden kaçmazken aynı zamanda kapıları açmaya çalışırken rahat tavırlar sergilemeleri ise göze çarpıyor.

"İki komşumuzun daha evine girmişler"

Yılmaz-Melis Karaca çiftinin evine de giren hırsızlar yaklaşık 10 bin TL değerinde altın ve para çaldı. Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Melis Karaca, evine giren hırsızların parfümlerini dahi çaldığını kaydederek, "Olayda maddi zararla birlikte manevi zararımız da var, psikolojimiz bozuldu. Gece evimize geldiğimiz yatak odamıza girip bazaların altına dahi bakmışlar. Bütün takıları, ziynet eşyalarını almışlar. Parfümlerimizi dahi almışlar. İki komşumuzun daha evine girmişler. Onlardan da küpe ve altın almışlar. Güvenlik kameraları görüntüsü var, emniyete verdik. Biz bu olayı gerçekleştirimlerin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı
Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı

Türk Lirası, Kredi Kartı, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar 10:35 HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar Bir garip olay! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı 10:28 Bir garip olay! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu 10:24 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı 10:20 Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi 09:53 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek 09:44 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum 09:39 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi 09:16 Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi

Son Dakika Haberleri
10:44 Liseli Gamze'nin katilleri organize suç çetesi çıktı! Genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar
10:28 Bir garip olay! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı
10:24 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
10:23 Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
10:04 Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor
09:52 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi
09:48 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
09:43 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
09:38 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
Liseli Gamze'nin katilleri organize suç çetesi çıktı! Genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar Liseli Gamze'nin katilleri organize suç çetesi çıktı! Genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar         
10:45
Mimarlar Odası hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'deki otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'deki otomatlar kaldırıldı         
10:28
Güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor Güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor         
10:25
Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller         
10:23
Son Dakika! Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı         
10:16
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denize girdiler         
09:41
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
00:10
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 10:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement