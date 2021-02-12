Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü - Son Dakika

Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü

12.02.2021 09:34
Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü, System.String[]

ABD'de, 'cinsel sapkınlığı' olan 26 yaşındaki adam, yerleştiği bölgede kadınların evlerine girerek cinsel içerikli oyuncaklarını ve külotlarını çaldı. Ayrıca kendini tatmin ederek kullandığı kondomları da eve bırakan sapık, kapısının önünde anahtarını kaybettiği için ağlayan genç kadına yardım etme bahanesiyle tecavüz edip nehre attı.

New York'taki New Avenue, çevresindeki sokaklarda ve eğlenceli öğrenci yaşamı nedeniyle oldukça hareketli bir yerdi. 26 yaşındaki Pawel Relowicz, karısıyla ayrıldıktan sonra, eğlenceli olduğunu düşündüğü için bölgeye taşınarak bir kasaplık yapmaya başladı.

Cinsel sapkınlıkları bulunan Relowicz, bir gece yolda Libby'i gördü. Bir nedenden dolayı ağlayan genç kadın evinin anahtarlarını kaybetmiş ve birkaç kere karda düştüğü için dizleri kanamıştı. Relowicz, yardım etme bahanesiyle genç kadını ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Ardından öldürerek nehir kenarına attı.

Katilin, aylarca evlerin camlarından röntgencilik yaptığı, cinsel içerikli oyuncaklar çaldığı ve kadınların külotlarını aşırdığı öğrenildi. Bunun dışında Relowicz'in sokak ortasında mastürbasyon yaptığı ve evlerine girdiği kadınlara korku salmak için kullandığı kondomları ortalık yerde bıraktığı öğrenildi.

Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü

3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor Uzaylı lakaplı Mustafa Topaloğlu'ndan Ay'a seyahat yorumu: Ben gider, rehber olurum Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu
Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi         
09:03
İstanbul'da başlayan kar yağışı megakenti esir mi alacak? Uzman isim gün gün tahminlerini anlattı İstanbul'da başlayan kar yağışı megakenti esir mi alacak? Uzman isim gün gün tahminlerini anlattı         
08:56
Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı         
08:33
Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi         
08:26
Kısıtlamada yakalanıp ceza yiyince gülmeye başlayıp poz verdi Kısıtlamada yakalanıp ceza yiyince gülmeye başlayıp poz verdi         
08:13
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor         
07:37
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 09:37:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei