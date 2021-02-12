Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü

New York'taki New Avenue, çevresindeki sokaklarda ve eğlenceli öğrenci yaşamı nedeniyle oldukça hareketli bir yerdi. 26 yaşındaki Pawel Relowicz, karısıyla ayrıldıktan sonra, eğlenceli olduğunu düşündüğü için bölgeye taşınarak bir kasaplık yapmaya başladı.

Cinsel sapkınlıkları bulunan Relowicz, bir gece yolda Libby'i gördü. Bir nedenden dolayı ağlayan genç kadın evinin anahtarlarını kaybetmiş ve birkaç kere karda düştüğü için dizleri kanamıştı. Relowicz, yardım etme bahanesiyle genç kadını ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Ardından öldürerek nehir kenarına attı.

Katilin, aylarca evlerin camlarından röntgencilik yaptığı, cinsel içerikli oyuncaklar çaldığı ve kadınların külotlarını aşırdığı öğrenildi. Bunun dışında Relowicz'in sokak ortasında mastürbasyon yaptığı ve evlerine girdiği kadınlara korku salmak için kullandığı kondomları ortalık yerde bıraktığı öğrenildi.