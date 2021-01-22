Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti. - Son Dakika

Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti.

22.01.2021 17:24
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti., System.String[]

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Yasmin Night takma isimli kadın, internet üzerinden kullanılmış iç çamaşırını, tırnak makasını ve hatta kullandığı tuvalaet kağıdını sattı. Kısa süre içinde 50 bin Sterlin kazanan kadın, borçlarını ödeyerek istediği lüks hayata kavuştu.

Hayatını kazanmak için evlere temizliğe giden 24 yaşındaki genç kadın, yaptığı işte zor şartlardan bunaldı ve kendisine ait birtakım özel eşyaları satarak para kazanmaya başladı. Elde ettiği gelir ile borçlarını kapatan Yasmin, arzuladığı hayata kavuştu. Ayrıca Yasmin, bazı erkeklerin kendisinin market masraflarını karşıladığını, lüks araçlar aldığını ve tatil masraflarını karşıladıklarını da belirtti.

"TIRNAK MAKASIMI VE TUVALETTE KULLANDIĞIM KAĞITLARI SATMAMI İSTEDİLER"

Önceleri evlere gündelik temizliğe giden Yasmin, "Kazandığım para bana yetmiyordu. Bunun yanı sıra evlerine temizliğe gittiğim aileler bana kötü davranıyordu. Yıllar önce bazı kadınların internet üzerinden kullanılmış iç çamaşırlarını sattığını duydum. Bir anda bu fikir aklıma geldi ve ben de iç çamaşırlarımı satmaya başladım. İç çamaşırlarımı satın alan bazı müşteriler, benden kendilerine tırnak makasımı ve tuvalette kullandığım kağıtları satmamı istediler." dedi.

Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti.

HAYATINI KİTAP YAPMAK İSTİYOR

Yaşadığı hayatla ilgili kitap yazmayı düşünen kadın, "Kullanılmış eşyalarımı satın alan kişiler arasında bazılarını çok iyi tanınıyorum ama isimlerini veremem." dedi. Yasmin maddi sıkıntısı yaşayan kadınlara bu şekilde para kazanmanın çok kolay olduğunu söyleyerek kadınları onun izinden gitmeye teşvik ediyor.

Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti.

Market, Kitap, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti. - Son Dakika Dünya


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