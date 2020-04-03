EVLERE KURYE GİBİ UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Son Dakika

İSTANBUL'DA son 45 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan kişilere kurye kılığına girerek uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle çok sayıda insan evlerinden dışarı çıkmıyor. Uyuşturucu satıcıları da yeni bir yöntem geliştirerek internet üzerinden sattıkları uyuşturucu maddeleri, kurye kılığına girerek motosikletlerle evlere teslim etmeye başladı.

45 GÜNDE 14 OPERASYON

Operasyonlar kapsamında 43'ü Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 kişiden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 41 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-El konulan narkotik maddelerden genel görüntü

- İstanbul