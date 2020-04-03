EVLERE KURYE GİBİ UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Son Dakika

İSTANBUL'DA son 45 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan kişilere kurye kılığına girerek uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle çok sayıda insan evlerinden dışarı çıkmıyor. Uyuşturucu satıcıları da yeni bir yöntem geliştirerek internet üzerinden sattıkları uyuşturucu maddeleri, kurye kılığına girerek motosikletlerle evlere teslim etmeye başladı.

45 GÜNDE 14 OPERASYON

Kurye kılığına giren uyuşturucu satıcılarını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik son 45 gün içinde Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de 14 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 205 kg katı ve sıvı halde metamfetamin, 177 kg (885 bin adet) ecstasy hap, 58 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal katkı maddeleri, 44 kilogram skunk, 37 kilo kokain, 21 kilo marihuana, 10 kilo eroin, 10 kilo bonzai, çeşitli materyaller ve 6 adet tabanca ile 129 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sergilendi.

Operasyonlar kapsamında 43'ü Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 kişiden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 41 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu açıklandı.