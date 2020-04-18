Evlere servis gazete - Son Dakika
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Evlere servis gazete

6 saat önce

Antalya'da koronavirüs tedbiri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 50 fırında, belediyelere ait 30 halk ekmek büfesinde ve 12 dağıtım aracında gazete satışı yapıldı.

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Antalya'da koronavirüs tedbiri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 50 fırında, belediyelere ait 30 halk ekmek büfesinde ve 12 dağıtım aracında gazete satışı yapıldı. Fırınlara ve gazetelere ait ring araçlarında dağıtım yapanlar, isteyenlerin gazetelerini evlerine kadar götürdü.

Koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla 48 saat uygulanan sokağa çıkma yasağında insanların gazete okumalarına olanak sağlamak amacıyla satış ve dağıtım alanları belirlendi. Antalya'da kent merkezinde bulunan 50 fırın ile belediyeye ait 30 halk ekmek büfesinde gazete stantları kuruldu. Ekmek almaya gelen vatandaşlar, fırın ve halk ekmek büfelerinden istediği gazeteyi satın alma fırsatı buldu. Evden çıkmamayı tercih edenler içinse gazetelerin dağıtım araçları seferber oldu. Kent merkezindeki 12 dağıtım aracı mahalleleri cadde ve sokakları gezerek gazete satışı yaptı. Anonslarla gazete satışının yapıldığı duyurulan dağıtım araçları isteyenlerin gazetesini evinin kapısına kadar götürdü. Bazıları da apartman girişinden gazete almayı tercih etti.

Fırın işletmecisi Ali Danış, sokağa çıkma yasağından geçen haftadan farklı olarak fırınlara gazete satışına müsaade edildiğini söyledi. Fırındaki stantların yanı sıra fırına ait sokak aralarında ekmek dağıtan araçlarda da gazete satışı yapıldığını dile getiren Danış, "Gazetelerimizi fırınımızda satıyoruz. Servis araçlarında da gazetemiz bulunuyor. İsteyen vatandaşımız ekmek isteyen gazete satın alıyor. Vatandaşlarımıza ekmek ile gazete de dağıtıyor ve satıyoruz" diye konuştu.

Fırından ekmek ile gazete satın alan İlyas Akın, "Çok güzel uygulama. Bizi rahatlattı. Ekmeğimizi, gazetemizi aldık. Şimdi evimize gidiyoruz" dedi. Oturduğu evin önüne gelen gazete dağıtım aracından okumak istediği gazeteyi satın alan Ali Türk ise "Güzel bir hizmet, devamını diliyoruz. Sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamıyoruz. Gazete okumak isteyen, haberleri merak edenler için daha iyi oldu" diye konuştu.

Gazete dağıtıcısı Ali Arslan ise sokak sokak gezerek vatandaşlara okumak istediği gazeteyi ulaştırmaya çalıştığını anlattı. Gazetelerini satın alanların evlerinde ve balkonlarında haber okuyarak vaktini geçirdiği gözlendi.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

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