Evlere sıcak iftar servisi - Son Dakika

Evlere sıcak iftar servisi

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaymakamlık koordinesinde hazırlanan iftar yemekleri sıcak sıcak evlere ulaştırılıyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaymakamlık koordinesinde hazırlanan iftar yemekleri sıcak sıcak evlere ulaştırılıyor.

Korona virüs ile ilgili her türlü tedbirin önceden alındığı Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Ramazan ayı nedeniyle belirlenen ailelere itfar hizmeti veriliyor. Ağın Kaymakamlığı koordinesinde ilçede çalışan Vefa Sosyal Destek Gurubu, her gün ilçede ihtiyaç sahibi 22 aileye için yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler sıcak sıcak ekipler tarafından iftara kısa bir süre kala evlere ulaştırılıyor.

İlçede ayrıca Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların kontrol edip nöbet tutan polis memurlarınında da iftar yemekleri aynı sistemle karşılanıyor.