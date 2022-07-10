Evlere tesisatçı kılığında girip para çaldı, polisten kaçamadı - Son Dakika
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Evlere tesisatçı kılığında girip para çaldı, polisten kaçamadı

10.07.2022 13:30
Evlere tesisatçı kılığında girip para çaldı, polisten kaçamadı

Konya'da evlere tesisatçı kılığında gelip arıza olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran ve evlerden para çalan şüpheli yakalandı.

Konya'da evlere tesisatçı kılığında gelip arıza olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran ve evlerden para çalan şüpheli yakalandı.

Evlere tesisatçı kılığında gelerek tuvalet giderinin, mutfak lavabosunun, su hatlarının arızalı olduğu gibi çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan polis, şüphelinin son 20 gün içerisinde bu şekilde 6 eve girdiğini belirledi. Şüphelinin su tesisatı, tuvalet gideri ve mutfak lavabosunda arıza olduğunu söyleyerek girdiği 6 evde bir süre tamir ediyormuş gibi yapıp, sonrasında tamir ettiğini söyleyerek 100 ila 1000 lira arasında bir para aldığı, 3 evin yatak odasından da yaklaşık 10 bin lira para ve kredi kartlarının çalındığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüphelinin çeşitli suçlardan 18 adet suç kaydı olan Şahin G. (29) olduğu tespit edildi. Şüpheli İhsaniye Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin G., hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlere tesisatçı kılığında girip para çaldı, polisten kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlere tesisatçı kılığında girip para çaldı, polisten kaçamadı - Son Dakika
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