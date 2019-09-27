Son Dakika Haberleri: Evlere Umut Işığı
Son Dakika Güncel Haber

Evlere Umut Işığı

2 saat önce

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi ilçedeki faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Evlere Umut Işığı, System.String[]

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi ilçedeki faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Akçakoca Belediyesi bünyesinde kurulan Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, ilçe genelinde geniş çaplı bir araştırma sonucunda yardımlarını ulaştırıyor. İlçede yaşayan vatandaşların sosyal dokusu hakkında bilgi sahibi olan birim yetkilileri, edindikleri bilgiler doğrultusunda çözüme dair bir çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan değerlendirme ve araştırma sonucunda ilçede mağdur aile sayısı, hastalar, yaşlılar, parçalanmış ve mağdur durumda olan aileler, ilçenin sosyo-ekonomik durumu ile beraber halkın ihtiyaçları hakkında önemli veriler elde ediliyor, elde edilen verilere göre ise vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.


Bu kapsamda Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birim Kordinatörü Nursen Yanmaz ve ev ziyaretlerini ilçe genelinde düzenlemeye devam ediyor. Dar gelirli ailelerin ihtiyacını karşılayan Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, ilçe genelindeki bazı evlere ziyaretler düzenleyerek ailelerin sorunlarını dinleyip sohbet etti.


Yanmaz, faaliyetlerin aralıklız devam edeceğini belirterek insan ayrımı yapmaksızın herkesin sesi, eli, ayağı olmaya gayret gösterdiklerene bilerterek "Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere gönül rahatlığı içerisinde ulaştırıyoruz" dedi. Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Aracılığı ile desteklerinin yardıma muhtaç ailelere ulaştığını yerinde gören yardımsever vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı
Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti Son dakika: Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:09:01. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlere Umut Işığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]