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Evleri çöken aile, okulun lojmanına yerleşti

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle evleri kısmen çöken 9 nüfuslu Kaya ailesi, çaresiz kalınca geçici olarak köydeki okulun lojmanına yerleşti.

Evleri çöken aile, okulun lojmanına yerleşti, System.String[]


HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle evleri kısmen çöken 9 nüfuslu Kaya ailesi, çaresiz kalınca geçici olarak köydeki okulun lojmanına yerleşti. Yıkılan evini onarmaya çalışan Cangir Kaya, yetkililerden destek istedi.
Yüksekova ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş Köyü Ericik mezrasında, yaklaşık 2 hafta önce etkili olan aşırı yağışlar, Kaya ailesinin yaşadığı tek katlı toprak evin bir bölümünün çökmesine neden oldu. Kiralık boş evin bulunmadığı mezrada çaresiz kalan Kaya ailesi, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek bir süreliğine de olsa mezradaki 2 odalı lojmana yerleşti. 7 çocuğu ve eşi ile birlikte lojmanda yaşamaya başlayan Cangir Kaya, bir taraftan da tuvalet, banyo ve mutfak bölümü yıkılan evini onarmaya çalışıyor. Çifçilik yaparak geçimini sağlayan Kaya, yaz tatili bitmeden gerekli onarımları yapıp, evine taşınmak istediğini, ancak maddi imkanlarının buna yetmediğini söyledi. Eşi Kadriye Kaya ise yıkılmanın olduğu gün şans eseri kimsenin yaralanmadığını anlattı. Okullar açıldığında evsiz ve çaresiz kalacaklarını belirten Kaya, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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