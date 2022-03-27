Evleri kara gömülen Erzurum kırsalındaki vatandaşların umudu ilkbahar güneşi - Son Dakika
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Evleri kara gömülen Erzurum kırsalındaki vatandaşların umudu ilkbahar güneşi

27.03.2022 11:05

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, ilkbaharda yağan yaklaşık 3 metrelik karla evleri beyaz örtü altında kalan vatandaşlar, umutla ilkbahar güneşini bekliyor.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, ilkbaharda yağan yaklaşık 3 metrelik karla evleri beyaz örtü altında kalan vatandaşlar, umutla ilkbahar güneşini bekliyor.

Ocak ve şubat aylarında hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü, soğuk havası ile türkülere konu olan kent, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta "kara kış"ı yaşıyor.

Bahar mevsiminde son yılların en çok yağışını alan ve kırsaldaki tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar zorlu bir yaşam sürüyor.

İl merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Palandöken ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi'ndeki vatandaşlar, ev ve ahırların kar altında olması nedeniyle günlerinin büyük bölümünü evlerinde geçiriyor.

Baharda kışı yaşıyorlar

Mahalle sakinlerinden Erkan Tekman, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında da her şeye rağmen hayatın devam ettiğini söyledi.

Hayvanlarını dışarı çıkaramadıklarını ve samanlarının da azaldığını ifade eden Tekman, şöyle konuştu:

"Kış uzun geçiyor. Bu kış şartlarında yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Her sabah gözümüzü karla açıyoruz, her taraf kar. Günümüz kar temizlemekle geçiyor. Sonra hayvanlarla uğraşıyoruz. Akşama kadar günümüz böyle. Ana yollarımız açık ancak saman falan getirmede zorlanıyoruz. Kar çocuklar için de zor oluyor. Okula gidemeyen çocuklar köyün içinde kar topu oynuyor. Kar olunca çocukların da eğlencesi kar oluyor."

"Mart ayında bu kadar kar görmedim"

Emirhan Akyüz ise umutla ilkbaharın gelmesini beklerken mart ayında 3 metreye yakın kar yağdığını ve yoğun yağışlara şaşırdıklarını anlattı.

Hayvanlara yem götürmekte zorlandıklarını dile getiren Akyüz, "Çok zor durumdayız. Hayvanlara yiyecek götürmek için 3 metrelik karı açıp öyle gidiyoruz. Bu sene çok zorlandık. Özellikle mart ayında bu kadar kar görmedim. Geçen yıl bu zamanlarda hayvanları dağa bırakmıştık." dedi.

Bazı evlerin karla kaplandığını anlatan Akyüz, "Evlerin içi gözükmüyor. Arabalar karla kaplandı. Erzurum kış memleketi. 3 metre kar var." diye konuştu.

Evleri kara gömülen Erzurum kırsalındaki vatandaşların umudu ilkbahar güneşi
Evleri kara gömülen Erzurum kırsalındaki vatandaşların umudu ilkbahar güneşi
Evleri kara gömülen Erzurum kırsalındaki vatandaşların umudu ilkbahar güneşi

YORUMLAR
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Heyelan umutlarını yok etti: 3 ay önce taşındıkları yeni evlerini boşalttılar Heyelan umutlarını yok etti: 3 ay önce taşındıkları yeni evlerini boşalttılar Kar kaplanları ilkbaharda insan boyunu aşan karla mücadele ediyor Kar kaplanları ilkbaharda insan boyunu aşan karla mücadele ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evleri kara gömülen Erzurum kırsalındaki vatandaşların umudu ilkbahar güneşi - Son Dakika


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