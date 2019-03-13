Evleri Kullanılmaz Hale Geldi
7 dakika önce
Pendik'te bir evde çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Pendik
'te bir evde çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, yangının eve giren bir hırsız tarafından çıkarıldığını iddia etti. Pendik Orhangazi
Mahallesi Özen Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Evinin yandığını gören kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ev sahibi kadın, eve bir hırsızın girdiğini ve yangının hırsız tarafından çıkarıldığını iddia etti.
(Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:21 Kaynak: İHA
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