Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü

04.06.2022 23:39
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 4 katlı bir apartmanın zemin katını su basması sonucu bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) ise hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 4 katlı bir apartmanın zemin katını su basması sonucu bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) ise hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katını su bastı. İhbarla gelen ekipler tarafından kontrol edilen evde oturan bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan anne Doğtaş, taburcu edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı da itfaiye ekiplerinden konuyla ilgili bilgi aldı.

TEFENNİ- BURDUR YOLU AÇILDIÖte yandan, Tefenni- Burdur karayolu selden dolayı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri araç giriş- çıkışına izin vermedi. Belediye ekipleri de kapanan yolu açmak için kepçelerle çalışma başlatırken, 1,5 saat içerisinde yol trafiğe açıldı.VALİDEN AÇIKLAMA

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kriz merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arslantaş, "Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Burdur merkezde 30 hane ve Çendik mevkinde bir düğün salonu su baskınından dolayı etkilendi. Baskından etkilenen vatandaşlarımız için yer temininde bulunduk. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. 25 iş makinesi ve 77 personel olarak çalışmalarımız sürüyor. Meteoralojiye göre yağışlar yarın da devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.


Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
YORUMLAR
500
Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri
Kaynak: DHA

Burdur, Umut, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 23:45:22. #1.11#
SON DAKİKA: Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement