Evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

SİVAS'ta elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında, müstakil ev yanarak küle döndü. Evleri yanan aile, gözyaşı döktü.

Yangın, dün gece, merkeze 39 kilometre uzaklıktaki Gaziköy'de yaşayan İsmail Temir'e ait müstakil evde çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çatıda başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Köylülerin durumu farketmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangın sırasında evde olan İsmail, Dudu, Arif, Kübra ve Emine Temir köylüler tarafından içeriden çıkartıldı. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Dudu Temiz gözyaşları içinde, "Evimiz, barkımız yandı, büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ateşlerin arasında kaldık, bizi köylüler kurtardı. Eşyalarımız hep yandı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Yardım bekliyorum" dedi.