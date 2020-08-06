Evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu

SİVAS'ta meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Köylülerin yardımı ile söndürülen evden sağ kurtulan Temir ailesi fertleri gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, dün gece saatlerinde merkeze 39 kilometre uzaklıktaki Gaziköy köyünde meydana geldi. İsmail Temir'e ait müstakil evin çatısında iddiaya göre elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Köylülerin durumu farketmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Köylülerin de yardımıyla evde çıkan yangın yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde olan aynı aileden İsmail, Dudu, Arif, Kübra ve Emine Temir köylüler tarafından binadan çıkarıldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangından sağ kurtulan Dudu Temiz, "Evimiz barkımız yandı, büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ateşlerin arasında kaldık, bizi köylüler kurtardı. Eşyalarımız hep yandı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Yardım bekliyorum" diye gözyaşı göktü.