Evleri yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evleri yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika

Evleri yanan aile yardım bekliyor

6 saat önce

Geçtiğimiz hafta ikamet ettikleri evleri yanan aile, evlerini yeniden yapabilmek için hayırseverlerden inşaat malzemesi yardımında bulunmalarını istiyor.

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Geçtiğimiz hafta ikamet ettikleri evleri yanan aile, evlerini yeniden yapabilmek için hayırseverlerden inşaat malzemesi yardımında bulunmalarını istiyor.


Geçtiğimiz hafta Perşembe günü hastaneden Sancaktepe mahallesi Dericik sokak üzerinde bulunan ikametine gelen Yeter Polat, evinin yandığını gördü. Elektrik kontağından çıkan yangının ardından evlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Polat, belediyeden ve hayırseverlerden evlerini yeniden inşa edebilmek için gerekli malzemeleri temin etmelerini istiyor. Yangın gününden itibaren komşularında kaldıklarını söyleyen Yeter Polat, "Yangının olduğu günün sabahında hastaneye gitmiştim ve sonrasında kahvaltı için ablamların evine gittim. 10 dakika sonra geri geldim ve kapıyı açtığımda dumanlar çıktı ve o an da bir patlama sesi duydum içeriden. Arka tarafa koştum sonrasında ama evin içerisi komple yanmıştı. Daha sonra itfaiyeyi aradık ve yangın söndürüldü. Yangının da elektrik kontağından çıktığı bilgisini edindik. Şükür can kaybımız yok ama evimin hali ortada. Yangın sebebi ile mutfağın çatısı çökmüş. İçeride tüp patlayınca, mutfağın çatısı çökmüş. Bulaşık makinem, çamaşır makinem, buzdolabım da o şekilde yağında kullanılamaz hale geldi. Hiçbir şeyi kurtaramadık bir bardak dahi yok evde. Yangından sonra bir yardım almadım sadece kaymakamlık tarafından verilen bin TL bir yardım oldu. Ben kimseden para ya da eşya istemiyorum, yardımseverlerden ve belediyemizden sadece evimi yapabileceğim inşaat malzemelerini göndersinler istiyorum. Ben sadece evimin ayağa kalkmasını istiyorum. Çünkü geçen hafta Perşembe gününden beri komşularımın evinde kalıyorum. 2 çocuğum var ve çocuklar da yangından sonra psikolojik olarak etkilendiler. Devletimizden ve yardımseverlerimizden istediğim sadece inşaat malzemesi yardım etsinler bu konuda" dedi. - KAYSERİ

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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