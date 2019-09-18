Son Dakika Haberleri: Evleri yanan ailelere yardım
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Evleri yanan ailelere yardım

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evleri yanan üç aile için çıkarılan 8 bin 500'er lira acil yardım ödeneği kaymakamlığa aktarıldı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evleri yanan üç aile için çıkarılan 8 bin 500'er lira acil yardım ödeneği kaymakamlığa aktarıldı.

Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilbağ Mahallesi'nde 11 Ağustos gecesi çıkan yangında üç ev hasar gördü.

Yangının ardından mağdurlardan gelen destek talebi üzerine hasar tespit çalışması yapıldı.

İbrahim, Duran ile Ramazan Kuş'a ait evlerin eşyalarıyla yandığı tespit edildi.

Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına acil yardım talebinde bulundu.

Talebin olumlu bulunması üzerine, her aile için 8 bin 500'er lira acil yardım ödeneği çıkarıldı.

Ödenekler, Manavgat Kaymakamlığına aktarıldı.

Antalya Valiliği, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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