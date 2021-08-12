EVLERİ YANAN MERVE'NİN DOĞUM GÜNÜNDEKİ DİLEĞİ YERİNE GELDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında evleri ve bahçesinde beslediği 'Cess' isimli köpeğinin kulübesinin yanmasına üzülen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Merve Yılmaz'ın yüzünü Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy güldürdü. Kaymakam Aksoy'un talimatıyla, çeşitli hediyeler, köpeği için de yeni kulübe ve mama verilen Merve, "Doğum günümde köpeğime kulübe ve mama dileğim oldu. Bu dileğim gerçekleşti çok mutluyum." dedi.

Marmaris'te, geçen 29 Temmuz'da saat 13.05'te başlayan orman yangınında, alevler ters rüzgarlar ve kozalakların patlaması sonucu büyüdü. Yangın, sık ormanlık alanların bulunduğu ilçeye 36 kilometre mesafedeki kırsal Osmaniye Mahallesi'ne ulaştı. Yanının tehdit ettiği mahalle boşaltıldı. Alevler, Medine Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı Merve Yılmaz ile yaşadığı evleri ile ekili olan bahçelerine de sıçradı. Medine Yılmaz, yangının söndürülmesini ardından bugün yanan evlerine geldi. Beraberindeki görevlilerle inceleme yapan Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, evleri yanan 8 yaşındaki Merve Yılmaz'ın 'Cess' isimli köpeğinin kulübesini de alevlerin küle çevirmesi nedeniyle üzgün olduğunu öğrendi. Kaymakam Aksoy'un talimatı üzerine Yılmaz'a oyuncak bebek, tablet bilgisayar ve kırtasiye malzemesinden oluşan çeşitli hediyeler, köpeği için de yeni bir kulübe ve mama verildi.

Kaymakam Aksoy'un bu desteğiyle yüzü biraz olsun gülen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Merve Yılmaz, "Köpeğimle uzun zamandır arkadaş gibiyiz. Kulübesinin yandığını görünce üzüldüm. Doğum günümde köpeğime kulübe ve mama dileğim oldu. Bu dileğim gerçekleşti çok mutluyum. Ayrıca bana tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. Anne Medine Yılmaz da "O gün cehennemi yaşadık. Sadece kıyafetlerimizi alıp çıkabildik. Her şeyimiz yandı ve korkularımız halen var. Baba mesleği olan arıcılıkla uğraşıyorum. Sağ olsun Kaymakam Ertuğ Şevket Yılmaz sayesinde kızımın dilekleri gerçekleşti" dedi.

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da "Yaşadığımız afet sonrası halkımızın yaralarını sarmak için seferberiz. Kısa sürede sorunların hepsini el birliği içinde çözüme kavuşturacağız. 8 yaşındaki kızımızın yüzündeki tebessüm dünyalara değişilmez" dedi.