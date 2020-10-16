Evleri yanan Özgül ailesinin ilk misafiri Başkan Zolan oldu - Son Dakika

Yangında evleri küle dönen Özgül ailesine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ve Başkan Zolan sahip çıktı. Eşini 4 ay önce kanserden kaybeden Sevim Özgül ve ailesinin imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangında kullanılamaz hale gelen eşyalarını baştan aşağı yeniledi.

Denizli'de yaşanan talihsiz olay, Eskihisar Mahallesinde 1 Ekim 2020'de meydana geldi. Eşini 4 ay önce kanserden kaybeden Sevim Özgül ile kızı, oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından söndürülen yangında ev ve tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kış öncesi tüm eşyaları ile birlikte evleri yanan ailenin imdadına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yetişti. Başkan Zolan'ın talimatıyla çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, ailenin tüm eşyalarını yenileyerek kiralanan evlerine yerleştirdi. Özgül ailesi sıcak bir yuvaya kavuşturulurken Başkan Zolan da ailenin ilk misafiri oldu. Ziyarete Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Sevgi Eli sorumlusu Selma Yıldız katıldı.

"Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Zolan, Sevim Özgül ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yeni eşyalarla döşenen evin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan, "Allah'ım beterinden korusun. İnsan başına her şey gelebiliyor. Önemli olan can sağlığıdır, gerisi telafi edilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yangın herkesin başına gelebilir. Bizler de vatandaşlarımızın açıkta kalmaması adına gayret ediyoruz. Gelmiş, geçmiş olsun. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah'ım dayanışma içinde birbirimize sahip çıkmayı nasip etsin" dedi.

Özgül ailesinden teşekkür

Eşyaları tamamen yenilenen evlerinde çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat sürmek istediklerini söyleyen Sevim Özgül gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Osman Zolan'a, kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti. - DENİZLİ