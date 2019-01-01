Son Dakika Haberleri: Evleri Yanan Suriyeli Aile Yılın İlk Günü Sokakta Kaldı

Evleri Yanan Suriyeli Aile Yılın İlk Günü Sokakta Kaldı

20 dakika önce

- Evleri yanan Suriyeli aile yılın ilk günü sokakta kaldıANKARA - Başkent'te doğalgaz patlaması sonucu evleri yanan Suriyeli aile yılın ilk gününde sokakta kaldı.

- Evleri yanan Suriyeli aile yılın ilk günü sokakta kaldı

ANKARA - Başkent'te doğalgaz patlaması sonucu evleri yanan Suriyeli aile yılın ilk gününde sokakta kaldı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi Yeşilevler Mahallesi 915 sokak bulunan bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı doğalgaz patlaması yaşandı. Alevler içinde kalan evde bulunan 6'sı çocuk 9 kişinin yardımına komşuları yetişti. Komşuların yardımıyla evde bulunanlar dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Hızır Acil ekiplerinde bulunan sağlık görevlileri yangından kurtulan ev sakinlerine müdahale etti. Yılın ilk günü Ankara'nın dondurucu soğuğunda evleri yanan ailenin fertlerinde yaralı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

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