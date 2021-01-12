Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü - Son Dakika
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Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü

12.01.2021 17:12
Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü

OSMANİYE'de 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı müstakil ev ve içindeki eşyalar, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

OSMANİYE'de 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı müstakil ev ve içindeki eşyalar, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Ailesiyle birlikte kendisini son anda yalın ayak dışarı atan yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Suriyeli Ahmet El Abbuş ve ailesinin yaşadığı çatısı çinko kaplı ahşap olan evden, saat 13.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Aile fertleri kendilerini dışarı atarken, çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangını fark edip ailesiyle birlikte kendisini yalın ayak dışarı atan yaşlı kadın, gözyaşı döktü.

Ev ve içindeki tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği belirtildi.


Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü
Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü
Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü
Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü
Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü
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Suriyeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü - Son Dakika


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