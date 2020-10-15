Evleri yanan vatandaşlar destek bekliyor - Son Dakika

Hatay'da çıkan yangında evleri yanan ve neredeyse hiçbir şeyleri kalmayan vatandaşlar devlet ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

9 Ekim Cuma günü başlayıp Belen, Arsuz ve İskenderun'da yerleşim yerlerine sıçrayan ve cumartesi akşamı kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasarı tespit etmek için ekiplerin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Petekevler Sitesinde oturanlar, yangından en çok etkilendi. Evleri orman tarafına bakan 8 daire kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar da gözyaşları içerisinde çaresizlik içinde ne yapacaklarını düşünüyor.

"DESTEK İSTİYORUZ"

Kirada oturduğu ev yanan Hayriye Kaya, "8 dairenin hiçbir şeyi kalmadı. Duvarlar bile patlamış. Devletimiz inşallah yardım edecek bize. Bu sürede nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Kalacak yer talep ediyoruz. Destek istiyoruz. Kira yardımı veya ev alma durumumuz olursa onu istiyoruz. Eşim çalışmıyor, ben kalp hastasıyım" diye konuştu.

Yangını üstlenen terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Kaya, "Allah onları bildiği gibi yapsın, ciğerleri yansın. Vallahi onları milletin eline verseler dilim dilim keserler. Bu insanların eline versinler onları. Bu insanların o kadar canını yaktılar. Biz evimizden, yurdumuzdan olduk. Şu devlete, millete verdikleri zararı görmüyorlar mı? Bunu insan olan yapmaz" ifadelerini kullandı.

"EVİ KREDİYLE ALMIŞTIK"

Pınar Basan ise yangın sırasında evde olmadığını belirterek, "Ben dışarıdaydım komşularım aradı evler yanıyor dedi. Geldim buraya apartmanı, alevleri görünce bayılmışım. En son gözümü ambulansta açtım işte. Gerisini hatırlamıyorum. Salonum çok hasar görmüş. Birkaç parça eşyam sağlam. Devletimizden bize el uzatmalarını istiyorum. Evi krediyle almıştık. Daha 5 yılı var kredinin" dedi.

"4 GÜNDÜR BAŞKA YERLERDE KALIYORUZ"

Erkan Basan ise yangın nedeniyle toprak kaymasının da meydana geldiğini söyleyerek, "Devletimizden yardım istiyoruz. Sadece zararımız karşılansın. Fazlasını da istemiyoruz. Kimin ne zararı varsa görülsün. Evimizde uyku uyuyamıyoruz. 4 gündür başka yerlerde kalıyoruz."

Öte yandan drone ile görüntülenen alanda ağaçların evlere 2-3 metre uzaklıkta olduğu ve bütün ağaçların yandığı görüldü.

(Umutcan İşledici - Ferit Savaş/İHA)