Son Dakika Haberleri: Evleri Yanan Yaşlı Çifte "Sevgi Eli" Uzandı

Evleri Yanan Yaşlı Çifte "Sevgi Eli" Uzandı

36 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen hafta meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen 72 yaşındaki engelli kadın ile eşinin taşındıkları yeni evin bütün eşyaları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli Birimi tarafından karşılandı.

Evleri Yanan Yaşlı Çifte
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen hafta meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen 72 yaşındaki engelli kadın ile eşinin taşındıkları yeni evin bütün eşyaları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli Birimi tarafından karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli Birimi, İlbade Mahallesi'nde bir hafta önce meydana gelen yangında iki katlı binadaki eşyalarının neredeyse tamamını kaybeden Mehmet Çukur (76) ile yüzde 80 görme engelli eşi Şehri Çukur'a yardım eli uzattı.

Çukur çiftinin aynı mahallede kiraladığı başka bir evin beyaz eşyadan mobilyasına, perdesinden halısına kadar tüm eşyasını karşılayan Sevgi Eli, yaşlı çiftin kıyafetlerini de yeniledi.

Mehmet Çukur, geçen hafta sabaha karşı 04.00 sıralarında evde çıkan yangını fark ettiklerini, uyandıklarında evin her yerinde duman olduğunu, hemen itfaiyeye haber verdiklerini anlattı.

Yangının söndürüldüğünü ancak tüm eşyaların yandığını, canlarını kurtardıklarını ifade eden Çukur, "Yangından sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, sağ olsun elinden geleni yaptı, yanan eşyalar için yardımda bulundu. Eşyalarımızı yeniledi." dedi.

Çukur, kış gününde kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere, Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Denizli, Çukur, Güncel
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