Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev - Son Dakika

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Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev

Manavgat'ta devam eden orman yangınında evleri yanan vatandaşlara konteyner evlerin dağıtımına başlandı.

ANTALYA - Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Tammuz tarihinden buyana devam eden yanınlarda evleri zarar görenler için mutfak, oturma odası, tuvalet ve banyodan oluşan yaşam konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından belirlenen vatandaşlara teslim edilmeye başladı.

Manavgat'ta 1 hafta önce başlayan ve aralıksız devam eden orman yangını, Manavgat'ın çok sayıda mahallesinde yerleşim yerlerinde bulunan evlerin yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Evleri yanan vatandaşlar için ilk etapta konaklayabilecekleri acil barınma ünitesi ve yaşam konteyneri olarak adlandırılan konteyner evler Manavgat'a gelmeye ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Tırlarla Turizm Fakültesi yanında bulunan hayvan pazarına getirilen 2 ayrı parçadan oluşan konteyner evler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerinin yapmış olduğu incelemeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerine mahallelerine götürülmek suretiyle teslim ediliyor.

Şu ana kadar Manavgat'a getirilen 40 adet konteyner evin 20 tanesinin ihtiyaç sahiplerine adreslerinde teslim edildiği, belirlenen ihtiyaç doğrultusunda yeterince konteyner evin Manavgat'a getirilerek dağıtımının yapılacağı bildirildi.