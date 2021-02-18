Bağlar Belediyesi, mağdur Kaya ailesine sahip çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kiracı olarak oturdukları evin yangında kullanılamaz hale gelmesi üzerine mağduriyet yaşayan Kaya ailesine destek sundu.

Geçici olarak babaevine yerleşen Birtane Kaya ve çocuklarını ziyaret eden Belediye Başkanı Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aileye, ihtiyaçlarını karşılayarak ayni ve nakdi destek sağladı.

Kaya, "Kış ortasında ortada kaldık. Çaresiz ve umutsuz haldeyken Başkanımızın ziyareti bizi çok sevindirdi. Evimizde hiçbir şey kalmadı. Eşim bir hafta sonra askere gidecek, hiçbir gelirimiz yok. Böyle bir ortamda Hızır gibi imdadımıza yetişen Bağlar Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun. Bizi çok mutlu etti." dedi.

Beyoğlu ise, "Yalnız değilsiniz." diyerek desteğin yanı sıra aileye moral verdi.