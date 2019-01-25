Son Dakika Haberleri: Evleri Yanınca Fenalık Geçirdiler

Evleri Yanınca Fenalık Geçirdiler

1 saat önce

Erzincan'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tek katlı evdeki anne ve kızı fenalık geçirdi.

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Erzincan'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tek katlı evdeki anne ve kızı fenalık geçirdi.

İnönü Mahallesi 18. Sokak'taki Davut Çiçek'e ait tek katlı evde belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarıyla yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan Davut Çiçek'in eşi Muhabbet Çiçek (50) ile kızı Esra (17) fenalık geçirdi.

Anne ile kızı ambulansla tedbir amacıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:36 Kaynak: AA

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