Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı - Son Dakika

Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı

31.01.2021 08:57

Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı Tek katlı evleri küle döndü, eve giren çift kurtarılacak tek parça eşya bulamadı Giydikleri elbiseler bile komşuları tarafından verildi Antalya'da çıkan yangında evleri küle dönen ve bütün eşyaları yanan çift ortada kaldı.

Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı

Tek katlı evleri küle döndü, eve giren çift kurtarılacak tek parça eşya bulamadı

Giydikleri elbiseler bile komşuları tarafından verildi

ANTALYA - Antalya'da çıkan yangında evleri küle dönen ve bütün eşyaları yanan çift ortada kaldı. Üzerlerindeki giysileri bile komşulardan alan ve gündelik yevmiyeli işçi olarak çalışan Yitmez çifti kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Yangın dün sabah ekken saatlerde Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mihrap Duranlar mahallesinde meydana geldi. Kocası Talat Yitmez erken saatte yevmiyeye gittiği için yangın sırasında evde tek başına bulunan Emine Yitmez güçlükle kendisini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Kısa sürede büyüyen ve evin çatısını tamamen saran yangına Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler müdahale etmesine rağmen ev içerisinde bulunan tüm eşyalarıyla birlikte yakıp kül oldu.

Gündelik yevmiyeli işlere giderek geçimlerini sağlayan Yitmez çifti yangın sonra girdikleri evde adeta harabeyle karşılaştı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının ardından evin içinde kurtarabilecekleri tek parça eşya arayan aile evden eli boş çıktı.

Talat Yılmaz, sabah işe gitmek için saat 06.50'de evden çıktığını belirterek "Geri geldiğimde evimi bu halde buldum. Yevmiyeyle çalışan bir işçiyim. Yangın elektrik kontağından ardaki odada çıkmış. Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Yatağım, yorganım, yastığım her şeyim neyimiz var meyimiz yok hepsi yanmış, odam mutfağım, hiçbir şeyim kalmadı. Üzerimizdeki elbiseyi bile komşular getirdi" dedi.

Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı
Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı
Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı
Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı

Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
Cinayeti her adımı planlayarak işledi! Arzu Aygün'ün katilinden flaşbellek oyunu Cinayeti her adımı planlayarak işledi! Arzu Aygün'ün katilinden flaşbellek oyunu         
08:42
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti 40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti         
01:24
Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor         
00:20
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var         
22:35
Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım         
20:27
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 09:19:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei