Evleri yıkılma tehlikesi bulunan aile destek bekliyor - Son Dakika

Mardin'in Savur ilçesinde evleri, oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan aile yeni bir ev yapabilmek için destek bekliyor.

Kırsal Hisarkaya Mahallesinde 4 çocuklu Münir ve Meryem Altundal çiftinin 12 yıldır yaşamlarını sürdürdüğü, bir hayırsever tarafından verilen evde çatlaklar oluştu.

Yıkılma tehlikesi bulunan evde kalmaktan endişe duyan çift, Kaymakamlığa başvurdu.

Kaymakamlıkça yeni bir ev yapıp inşasını tamamlamaları halinde kendilerine 30 bin lira destek sunulacağının sözü verildi.

Babalarının köydeki küçük bir arazisine ev yapmayı düşünen aile imkanları bulunmadığından evin inşaatına başlamak için yetkililer ve hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Meryem Altundal, yaptığı açıklamada, 2016 yılında rahim kanserine yakaladığını, kullandığı ilaçlar yüzünden böbreklerinin zarar gördüğünü söyledi.

Altundal, 4 kez ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Oturduğumuz ev üstümüze çöktü, çökecek. 4 çocuğumuzla tek göz odada kalıyoruz. Yağmur yağdığı zaman bütün çamur içeriye geliyor. Duvarlar çatlamış durumda. Kaymakamımız yaklaşık 30 bin liralık bir destek çıkarmış. Evi bitirme durumumuz yok. Durumumuz gerçekten çok kötü. Sadece istediğim evimizin tamamlanması." dedi.

Kendisinin rahatsızlığından dolayı çocuklara eşinin baktığını anlatarak, "Ayın 3 haftası sürekli hastanedeyim. Evin bütün yükü eşimde. Yağmur yağdığında çocuklarımızı kenarda uyutuyoruz, eşim ile ben yatmadan çocuklara bir şey olmasın diye bekliyoruz." diye konuştu.

Altundal, "Yeni evin bitmesi için yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.