Evleri Yıkılmak Üzere Olan Aile Sıcak Yuvaya Kavuştu

Adana'da hasta eşi, ikiz çocuklarıyla yıkılmak üzere olan, yağmurda birçok yeri akan evde yaşam mücadelesi veren kadının yardım talebi karşılık bularak valiliğin desteğiyle aile sıcak yuvaya kavuştu.

Mülkiye Toyguş'un (45), eşi Taner ve ikiz çocukları Bülent ve Şahin (10) ile her yerinden yağmur suyu akan eski ahşap evde 10 yıldır verdiği yaşam mücadelesinden haberdar olan valilik harekete geçti.



Zor şartlarda yaşayan ailenin kaderi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatı üzerine İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin kapılarını çalmasıyla değişti.



Vakıf aracılığıyla Toyguş ailesi için yaşadıkları Namık Kemal Mahallesi sınırları içerisinde yeni ev arayışları başladı.



Kısa sürede kiralık evin bulunması üzerine aile, yıllardır çatısının akması başta olmak üzere, birçok yeri yıkılmak üzere olan harabe durumdaki evden kurtuldu.



Aileye buzdolabı, televizyon, yatak gibi ev eşyalarının yanı sıra kıyafet ve gıda yardımı da yapıldı.



"Sonunda Valimiz yetişti Allah razı olsun"



Anne Mülkiye Toyguş (45), AA muhabirine, yıllardır evlerinin kötü durumda olması nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini anlattı.



Eşi Taner'in 4 yıl önce lenf kanserine yakalandığını, ardından da şizofreni teşhisi konulduğunu belirten Toyguş, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini, harabe evin bakım ve geçimiyle kendisinin ilgilendiğini dile getirdi.



Kocasının rahatsızlığı, çocuklarının bakım ve eğitimleri için aylık ortalama 700 lira devlet yardımı aldıklarını aynı zamanda el işi yaparak sattığını aktaran anne Toyguş, harap durumdaki evin de yaşamlarını güçleştirdiğini vurguladı.



Toyguş, gazete ve televizyonlarda çıkan haberler üzerine kapılarının vakıf yetkilileri tarafından çalınmasıyla umutlarının tükendiği anda yeniden yeşerdiğini dile getirerek "Her yağmur yağdığında evi su basıyordu. 2007 yılında evlendim, çok eziyet ve zorluklar çektim. Ev çok kötü olduğu için çok uğraştım evle. Sonunda Valimiz yetişti Allah razı olsun. Hep akıyordu, sürekli uğraşıyordum. Çok uğraştım, sonunda pes ettim. Bittim artık." diye konuştu.



"Mucize gibi bir şey oldu"



Yeni taşındıkları evi çok beğendiğini ve mutlu olduğunu belirten Toyguş, şöyle devam etti:



"Düşüne düşüne ne yapacağımı şaşırmıştım, bir çıkar yol bulamamıştım. Bir anda bir mucize gibi bir şey oldu. Bu evde hiçbir şey yapamadım. Kaneviçe işlerim, sandıkta duruyor hiç açmadım. Allah razı olsun, şu yağmurlu günlerde beni güzel bir eve çıkardılar. Çok mutluyum, çocuklarım da çok sevindi. Çok hayallerim var, her şeyi yapacağım. Çeyizimdeki her şeyi çıkaracağım. Gelin geldiğim o harap evde bunları yapamadım."



Mülkiye Toyguş, 2019 yılının kendileri için umutlu ve güzel başladığını kaydetti.

