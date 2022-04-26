Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı - Son Dakika
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Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı

26.04.2022 09:47

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı.

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı. İncelemenin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.

Yenişehir Havaalanı'na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.

(Ahmet Berke Erdal - İHA)

Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı
Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı
Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı
Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı
Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı
Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı

YORUMLAR
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2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!

İnceleme, Ankara, Pilot, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlerin arasına düşen uçak kaldırıldı - Son Dakika


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