Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ikametlerin arasında çıkan yangın korkuttu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde ikametlerin arasında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Fırat
Caddesi üzerinde evlerin arasında bulunan yaklaşık 4 dönümlük tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin söndürme çalışmaları sonuç vermeyince alevlere, olay yerine çağrılan Gölbaşı Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevre sakinleri korku yaşarken, yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN
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