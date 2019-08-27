Son Dakika Haberleri: Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
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Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evlerin arasında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evlerin arasında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken mahalleli kısa süreli panik yaşadı.


Yangın, Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yangın, ağaç ve kuru otların bulunduğu alana atılan sigara sebebiyle çıktı. Alevler, otların kuru olması sebebiyle kısa sürede büyürken, vatandaşlar ellerinde hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Vatandaşlar, alevlerin evlere yakın olması sebebiyle kısa süreli panik yaşadı.


Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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