Evlerin duvarları lavanta bahçesine dönüştü - Son Dakika

Evlerin duvarları lavanta bahçesine dönüştü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu lavanta bahçesinin ardından mahallede ev ve sokak duvarları lavanta figürleri ile boyandı.

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'da farklı turizm konseptleri de hayata geçiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi Yerkesik-Yeniköy Mahallesinde lavanta tarlasını hayata geçirmişti. Tatil için Muğla bölgesine gelen yerli turistler lavanta tarlasına büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi bölgenin bilinirliği ve tanıtımı için 'Mor Sokak' projesi başlattı. Proje kapsamında 30 üniversite öğrencisi ve Yeniköy mahalle sakinlerinin katılımı ile 30 evin duvarına ve sokak duvarlarına lavanta figürleri çizildi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nevike Öçalan "Muhtar olduğumda amacım köyümü tanıtmaktı. Köyümü tanıttığım için çok mutluyum. Büyükşehirde emeği geçen başta başkanımız Osman Gürün olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Köyümüz daha güzel noktalara gelecek. Duvarlara çizilen lavanta figürlerinden dolayı insanlar memnun. Lavanta tarlamıza gelen ziyaretçilerimiz oldu. İnsanlarımız lavantanın gelirini öğrenek. İnsanların lavanta ekimini daha çok yapacağına inanıyorum" dedi.