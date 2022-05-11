Evlerin en büyük güvencesi konut sigortası oldu - Son Dakika
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Evlerin en büyük güvencesi konut sigortası oldu

11.05.2022 09:59
Evlerin en büyük güvencesi konut sigortası oldu

Konut sigortası, ev ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra, hırsızlık ve yangına kadar pek çok riske karşı koruması sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sigortaların başında geliyor.

Konut sigortası, ev ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra, hırsızlık ve yangına kadar pek çok riske karşı koruması sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sigortaların başında geliyor.

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunduğunu belirten Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Sema Kulavuz, "Konut Sigortası'da bunlardan biridir. Ev ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerden hırsızlık ve yangına kadar pek çok riske karşı koruyan geniş çerçeveli konut sigortaları, hayat alanımızı güvence altına alır. Konut sigortasının geniş çerçeveli poliçeleri ve ek sigorta paketleri ile evde kullanılan eşyalar, saklanılan değerli emtialar ve evde yaşayan canlıların da sigorta çerçevesi altında güvence altına alınabilmektedir. Bu sayede hem evimizi, hem de evimizdeki eşyaları güvende tutan konut sigortaları, hayatın tatsız sürprizleri yüzünden maddi kayıp yaşamamızın önüne geçer. Bu sigorta türü zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yaptırılır. Aynı zamanda yalnızca ev sahipleri değil, kiracılar da konut sigortasından yararlanabilir. Evin maliki olmasa da konutta ikamet edenler eşyalarını bu sigorta ile güvence altına alabilir" dedi.

Çok karıştırılan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve Konut Sigortası arasındaki en önemli farklardan biri, DASK'ın yalnızca deprem sonucu meydana gelebilecek hasarlara karşı teminat sağlaması olduğunu belirten Kılavuz, "Konut Sigortası ekstra olarak elektrik, tesisat, anahtar ve cam işleri, ambulans, uzman hemşire ve doktor gönderilmesi, güvenlik ve otel hizmeti ile acil mesajların iletilmesi hizmetleri gibi teminatlar sunmaktadır. Konut Sigortası ekstra olarak yangın, grev, lokavt, terör ve halk hareketleri, cam kırılması, hırsızlık, enflasyondan korunma, dahili su, araba çarpması, gasp ve kapkaç, duman, enkaz kaldırma, makina kırılması, alternatif ikamet değişikliği ve taşınma gibi durumlarda da güvence altında kalmamızı sağlar. Bu nedenle geniş bir çerçevesi olan Konut Sigortası, büyük öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Evlerin en büyük güvencesi konut sigortası oldu
Evlerin en büyük güvencesi konut sigortası oldu
Evlerin en büyük güvencesi konut sigortası oldu
Evlerin en büyük güvencesi konut sigortası oldu

YORUMLAR
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su baskını, Sigorta, Deprem, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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