Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı - Son Dakika

Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı

6 saat önce

Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçedeki her evin kapısına 'evde kalın' notlu birer adet fidan bırakıldı.

Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçedeki her evin kapısına 'evde kalın' notlu birer adet fidan bırakıldı.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen Korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Korona virüse karşı tedbirlerini alan Yahşihan Belediyesi de vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ekipler, her evin kapısına 'evde kalın' notlu birer adet fidan bıraktı.

"Yahşihan evinde kal, mutlu ol diyoruz"

İnsanların evlerinde kalmalarını isteyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Biz Yahşihan Belediyesi olarak ülkemizde Korona virüsü hastalığından dolayı kimse dışarı çıkamıyor. Bizde diyoruz ki 'Yahşihan evinde kal, mutlu ol' diyoruz. İnsanlarımızı mutlu etmek için elimizden gelen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın kapısına birer tane fidan bıraktı"

Türkyılmaz, "Gördüğünüz gibi elimde bir tane çam fidanı var. Dün akşam benim mesai arkadaşlarım sabah 3'e kadar vatandaşlarımızın kapısına birer tane fidan bıraktı. Biz vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Evlerinde bulunduğu bir saksıya diksinler bu çamları Korona virüsü gittikten sonra bir piknik edasıyla sevgili vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Hem bahara yaza merhaba diyeceğiz. Hem de Korona virüsünden kurtulmayı kutlayacağız. Hem de Koronadan kurtulmanın şerefine birer tane ağaç dikeceğiz. İlçemizi yeşillendirip hem de insanlarımızı mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu.

Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Yahşihan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:27 Kaynak: İHA

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