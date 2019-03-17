Son Dakika Haberleri: Evlerinde Çıkan Yangında Ailesini Kurtardı, Kendisi Yaralandı

Evlerinde Çıkan Yangında Ailesini Kurtardı, Kendisi Yaralandı

1 saat önce

Başkent'te Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

Evlerinde Çıkan Yangında Ailesini Kurtardı, Kendisi Yaralandı, System.String[]
Başkent'te Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını fark eden baba, eşi ve çocuklarını komşularının da yardımıyla kurtarırken, kendisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Selçuklu Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden baba Amar Nerabi (42), dumandan etkilenen çocuklarını ve karısını komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Komşuların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralanan baba Nerabi'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından Nerabi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde 8 Suriye uyruklu vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

Sabah, 3. Sayfa
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