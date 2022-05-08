Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi - Son Dakika
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Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi

08.05.2022 19:19
Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi

ANTALYA'da Adile K. (13) ve Mehmet K. (14) kardeşler, evlerinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi.

ANTALYA'da Adile K. (13) ve Mehmet K. (14) kardeşler, evlerinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi. yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 2 kardeş ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Adile K. ve Mehmet K. evde tek başlarına olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kardeşler müdahale edip söndürmek istedi. Bu sırada büyüyen alevler bir anda tüm odayı sardı. Yangın nedeniyle odanın camları patlarken, alev ve duman binanın dışına çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen Adile ve Mehmet'i evden çıkarttı. Ardından alevlere müdahale eden itfaiye erleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İki kardeş ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapılırken, olaydan haberdar olan anne Yeşim K. ambulansın yanına geldi. Ambulansın içine giren anne, çocuklarını gördükten sonra rahatladı. Adile ve Mehmet kardeşler ambulansla kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı.


Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi
Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi
Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi
Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi
Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi
YORUMLAR
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BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ Son dakika 3. sayfa: Yangına giden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Yangına giden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen 2 kardeş dumandan etkilendi - Son Dakika
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